Botte, insulti e molestie: a processo per stalking

Un giovane di 29 anni, di origine albanese, è finito a processo con l’accusa di stalking aggravato. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe molestato la sua ex, una donna italiana oggi 28enne, picchiandola ripetutamente e insultando lei e le sue amiche: "Cosa dovete andare a fare le p. a prendere il sole". In più occasioni lui sarebbe andato a casa della ragazza: nonostante lei non volesse vederlo, lui avrebbe preso a calci e pugni la porta per farsi aprire. Avrebbe minacciato le amiche: "Signorina bella, quando giri per strada e ti azzardi solo ad alzare lo sguardo quando ci sono io, ti attacco alla macchina e ti faccio fare il giro di Sant’Ilario".

I fatti contestati, nella richiesta di rinvio a giudizio, sarebbero avvenuti tra l’ottobre 2013 e il giugno 2016. Il fascicolo è seguito dal pm Valentina Salvi, mentre il giovane, mai raggiunto da misure cautelari, è difeso dall’avvocato Carmine Migale. Davanti al giudice Giovanni Ghini, ieri sono state sentite come testimoni due amiche della giovane, che si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Rosa Apadula e ora vive fuori regione: entrambe hanno confermato gli episodi al centro delle accuse, risalenti al solo periodo 2013-2014, riferendo di scenate di gelosia, spintonamenti e insulti, nel periodo in cui l’imputato e lei erano ancora fidanzati.

Nella sua denuncia iniziale, la giovane parlava solo di vessazioni avvenute in quel biennio. Poi, sentita a sommarie informazioni testimoniali, ha riferito che erano proseguite fino al 2016. A fine mese è fissata l’udienza per la discussione: il giudice dovrà verificare se i fatti successivi al 2014 sono procedibili.

Alessandra Codeluppi