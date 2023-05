Botte, maltrattamenti e minacce alla moglie Il 45enne accusato resta in silenzio

L’uomo finito agli arresti domiciliari per la denuncia della moglie per maltrattamenti e lesioni si è sottoposto ieri all’interrogatorio di garanzia. Lui, un 45enne residente a Rubiera, commerciante, avrebbe sottoposto la donna a botte e offese per quindici anni, dal 2007 sino all’ottobre 2022, dopo la separazione. La ex sarebbe stata vessata, anche davanti ai figli minori, con calci, pugni e morsi; in un caso le sarebbe stato lanciato addosso un coltello. Il 45enne le avrebbe imposto anche la presenza della sua amante, avrebbe controllato le sue frequentazioni e le avrebbe rivolto minacce di morte. Dopo questo episodio del 7 aprile, quando l’uomo le avrebbe causato la frattura delle ossa nasali, la donna si è rivolta ai carabinieri: a seguito dei primi accertamenti, coordinati dal pm Maria Rita Pantani, lui è stato posto ai domiciliari in un altro comune. Ieri il 45enne è comparso davanti al gip Dario De Luca: difeso dall’avvocato Federico De Belvis, si è avvalso della facoltà di non rispondere.