Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Botte per il cellulare, in cinque nei guai
15 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Prima lo avrebbero preso in giro su un autobus. Poi, una volta scesi alla stessa fermata, lo hanno colpito con...

Prima lo avrebbero preso in giro su un autobus. Poi, una volta scesi alla stessa fermata, lo hanno colpito con calci, pugni e alla testa con una bottiglia per poi derubarlo del cellulare e di altri suoi effetti personali: ‘trofei’ mostrati in un video sui social. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, un 19enne, ai carabinieri di Reggio Emilia, sono state avviate le indagini: grazie alle immagini delle telecamere e al riconoscimento fotografico, i militari dell’Arma sono risaliti ai cinque presunti responsabili: due 18enni e tre 17enni, denunciati per rapina aggravata alla Procura di Reggio Emilia e a quella per i minorenni.

