Botte per il cellulare, in cinque nei guai

Prima lo avrebbero preso in giro su un autobus. Poi, una volta scesi alla stessa fermata, lo hanno colpito con calci, pugni e alla testa con una bottiglia per poi derubarlo del cellulare e di altri suoi effetti personali: ‘trofei’ mostrati in un video sui social. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, un 19enne, ai carabinieri di Reggio Emilia, sono state avviate le indagini: grazie alle immagini delle telecamere e al riconoscimento fotografico, i militari dell’Arma sono risaliti ai cinque presunti responsabili: due 18enni e tre 17enni, denunciati per rapina aggravata alla Procura di Reggio Emilia e a quella per i minorenni.