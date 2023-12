Botte in stazione: giovane in Rianimazione

Reggio Emilia, 30 dicembre 2023 – Questa notte, alle 2.30, all’ospedale Santa Maria Nuova è arrivato un giovane, 30 anni. Era stato preso a botte, poco prima, alla stazione storica, dove in breve sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti delle Volanti della Questura.

Le indagini sono ancora in corso, ma l’aggressore sarebbe già stato identificato. I due coinvolti nella lite sarebbero due senzatetto che frequentano la zona della stazione storica. Nella notte è scoppiata una lite che è poi degenerata in un pestaggio, con il ragazzo che è stato massacrato.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza in quella zona. Appena due settimane fa, il Carlino aveva dato notizia di un pestaggio a sangue in viale IV Novembre. Era il 13 dicembre e, intorno alle 15.30, in viale IV Novembre, un uomo di colore è stato pestato a sangue. "Era steso a terra – avevano raccontato i testimoni – ed è stato preso a calci mentre giaceva lì. A picchiarlo erano in due, uno più grosso e uno più piccolo. Nessuno è intervenuto, nessuno ha fatto nulla. Sarà durata cinque minuti, poi era come se non fosse mai successo". I coinvolti nel pestaggio avranno avuto tra i 20 e i 30 anni. Non sono scene nuove da quelle parti. "Ogni giorno ce n’è una. Non ne possiamo più", lamentano i residenti.

In ottobre, invece, una lite per strada tra senzatetto in viale IV Novembre è finita in tragedia: è stato pestato a sangue un uomo di 44 anni di origini indiane, Singh Sukhninder, morto in ospedale 20 giorni dopo l’aggressione. Il 44enne sul marciapiede del viale quando è arrivato l'italiano, visibilmente ubriaco, che lo aveva colpito senza motivo con un forte calcio in faccia e poi gli aveva sferrato un pugno al volto. La vittima era caduta battendo la testa.