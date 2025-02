Botte tra tifosi e babygang. FdI-Lega: "Pd inadeguato"

Sul tema degli scontri tra tifosi e baby-gang interviene Alessandro Rinaldi. "Sono anni che gruppi di babygang provocano ed importunano i tifosi della Reggiana allo stadio – dichiara il capogruppo in Comune e segretario cittadino della Lega a Reggio –. Sabato la situazione è degenerata. Servono pene esemplari. Ho depositato ieri in Consiglio un odg urgente per esprimere solidarietà ai tifosi aggrediti e per richiedere un aumento della presenza delle forze dell’ordine e l’istituzione di un presidio fisso della polizia locale. Ovviamente il Pd ha respinto la discussione. Non è urgente discutere di fatti violenti avvenuti meno di 48 ore prima in danno dei tifosi, mentre è urgente discutere di Palestina o di pace in Ucraina. Proporrò una modifica al regolamento comunale per rendere più oggettiva e meno discrezionale l’ammissione delle urgenze". Dello stesso parere FdI: "Non è solo grave, ma anche desolante, che ieri non si sia deciso di affrontare questo tema con urgenza all’interno del consiglio comunale – ha detto il consigliere regionale Alessandro Aragona –, mentre invece la solerzia è massima quando si tratta di dare le multe ai proprietari degli immobili del centro, come se questa fosse la priorità, solo per citare uno degli ultimi annunci dell’amministrazione".