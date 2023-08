"Botteghe, strada troppo pericolosa"

"La strada tra Botteghe e il Capriolo è molto pericolosa: chiediamo azioni immediate per evitare tragedie". L’allarme è lanciato da alcuni cittadini dopo l’incidente avvenuto ieri, verso le 12.30, a Botteghe. Si è verificato uno scontro tra due auto nei pressi dell’intersezione tra via Chiesa e via Ugoletti. Nello schianto è stato coinvolto un mezzo delle Poste. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze fisiche e non sono stati richiesti sul posto gli operatori del 118. Sono stati allertati i vigili del fuoco, giunti per le operazioni di messa in sicurezza. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale dell’Unione Colline Matildiche. La strada è stata chiusa fino verso le 15.30 per consentire il recupero dei mezzi. Intanto, dopo il sinistro di ieri, non mancano le polemiche dei residenti. "Nel tratto tra Botteghe e il Capriolo – dice una cittadina – le auto transitano a forte velocità. I cittadini da tempo sono preoccupati. Percorriamo questa strada tutti i giorni. Sono necessarie subito delle azioni su quest’arteria: è troppo pericolosa e temiamo incidenti. Da anni, anche in Comune, abbiamo segnalato i problemi, ma ad oggi la situazione non è stata risolta". Un’altra cittadina denuncia che è una strada "molto stretta, percorsa ogni giorno da tantissime auto a folle velocità. Sono stati installati dei dossi però non hanno risolto la problematica. Il rilevatore di velocità non è attivo. Un altro disagio è quello del disturbo acustico causato dall’elevato traffico".

Matteo Barca