Botti e fuochi d’artificio in mezzo ai clienti: caos in centro a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 14 giugno 2025 – Allo scoccare della mezzanotte di ieri, venerdì 13 giugno, un inaspettato ed evitabile spettacolo pirotecnico è andato in scena in piazza Fontanesi. Alcuni ragazzi stranieri hanno fatto scoppiare dei botti sotto ai tavoli per poi accendere i fuochi d’artificio, alcuni dei quali arrivati pericolosamente vicini ai clienti.

Sul posto carabinieri, polizia locale e polizia di Stato impegnati a sedare le tensioni tra due gruppi di giovani. Non si registra per fortuna nessun ferito, nè in conseguenza dei fuochi d’artificio né per risse o scontri. Tanto caos, quello sì, e soprattutto l’amarezza di assistere allo stesso copione di appena due weekend fa.

Cos’è successo

È un qualunque venerdì sera di inizio estate in piazza Fontanesi. Le distese dei locali sono piene di gente tra cocktail e camerieri che gravitano col vassoio a mezz'aria. D'un tratto si sente uno scoppio, poi un altro. Tutti si rivolgono verso il centro della piazza, il rumore arriva da lì.

Una manciata di secondi e in quei metri quadri si crea il vuoto, si sente qualcuno urlare mentre la maggior parte è impegnata ad allontanarsi verso il perimetro del piazzale.

L’atmosfera si scalda subito e poco distante la massa si accerchia attorno a dei ragazzi che iniziano a spintonarsi, partono le chiamate alle forze dell’ordine. La corrente fluisce poi verso piazza XXIV Maggio e via Gazzata, qui il confronto tra i due gruppi (italiani e stranieri) si fa più acceso.

Tante urla, altri spintoni, oggetti che volano. A fermarli sono sia gli amici dei rispettivi gruppi che le forze dell’ordine. Diversi residenti della zona scendono in strada, dichiarandosi esasperati, e l’opinione di chi in piazza ci lavora non è diversa.

Il precedente

Due sabati fa, 31 maggio, in piazza Fontanesi è scoppiata una rissa tra giovani di origine straniera. Uno di loro si è poi lanciato dietro il bancone di Bottega 39, in piazza XXIV Maggio, mentre gli ‘avversari’ avrebbero tentato di colpirlo lanciando dentro il locale una bottiglia.

Di nuovo, nessun ferito e un gran caos, ma il comitato Fontanesi (che riunisce i titolari dei locali della piazza e vie limitrofe) ha detto basta. Pochi giorni dopo hanno inviato una lettera a Comune, prefettura e questura.

Il succo è semplice: vogliono un presidio fisso delle forze dell’ordine in piazza, altrimenti episodi come questo rischiano di diventare la norma. E ciò che è successo ieri ne è la dimostrazione.