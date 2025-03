Botti, il sindaco va in caserma

Quasi cinque minuti di forti botti pirotecnici: non in un’area isolata, ma nel cuore del paese, in piazza della Pace a Cadelbosco Sopra, fra i passanti e le auto in transito, nella prima serata di venerdì. Un momento anche "spettacolare", ma realizzato tra la gente, senza un minimo criterio per garantire l’adeguata sicurezza. Il sindaco Marino Zani e l’amministrazione comunale hanno denunciato il fatto alle forze dell’ordine per avviare accertamenti. "Condanniamo fermamente tale gesto, che mette a rischio la sicurezza e il decoro pubblico. Le autorità competenti sono state allertate e stanno procedendo con le opportune verifiche. Si invita la cittadinanza a segnalare eventuali informazioni utili alle forze dell’ordine e a mantenere un comportamento rispettoso delle norme di convivenza civile", dice il sindaco.