Botti in centro, intervengono i carabinieri

Botti e scoppi pirotecnici in pieno centro a Cadelbosco Sopra. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì, nel cuore del paese, tra piazza della Pace e piazza XXV Aprile, nonostante l’ordinanza comunale che proibisce simili botti nei luoghi pubblici. Sono intervenute le forze dell’ordine per identificare gli autori degli scoppi, avvenuti mentre nella zona erano di passaggio diversi cittadini.

"Un episodio di inciviltà", sbotta il sindaco Luigi Bellaria. Che aggiunge: "Un gruppo di persone che mostrava atteggiamenti maleducati e aggressivi, probabilmente nell’ambito di festeggiamenti legati al Capodanno, ha iniziato a dare in escandescenze con azioni che hanno creato disturbo alla quiete pubblica. In particolare, i protagonisti della vicenda hanno iniziato a sparare botti pirotecnici in piazza, vicino alle case e ai passanti, in spregio all’ordinanza che ne vieta l’uso in luoghi pubblici, un provvedimento ben noto ai cittadini e valido su tutto il territorio dell’Unione Terra di Mezzo, di cui Cadelbosco fa parte".

Continua il primo cittadino: "Sul posto sono intervenuti i carabinieri e in zona era presente anche la polizia locale. Gli uomini dell’Arma, capito quanto stava accadendo, sono prontamente intervenuti per stroncare sul nascere una situazione che stava diventando potenzialmente pericolosa, anche per l’incolumità delle persone. Ora questi fatti sono all’attenzione del locale comando dei carabinieri e pure della magistratura, che sta valutando come procedere contro i protagonisti di questo increscioso episodio - conclude Luigi Bellaria -, che non risulta isolato. Condanniamo questi episodi di inciviltà".

Antonio Lecci