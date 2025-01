Bottiglia del Duce, il Pd: "Errore banalizzare"

"Non banalizziamo il male". Con queste parole i gruppi di maggioranza del consiglio comunale di Scandiano intervengono sulle polemiche per una bottiglia di vino esposta nel ristorante scandianese ‘Il Portone’ con l’etichetta che raffigura Mussolini. Una vicenda, come riferito nell’edizione di ieri, che ha sollevato polemiche in quanto nel passato in questo edificio vivevano ebrei. La moglie del titolare del ristorante è Laura Bollito, consigliere di opposizione a Scandiano. Il capogruppo della minoranza Giuseppe Pagliani, in una nota sottoscritta anche da Bollito, aveva sottolineato che la "tempesta in un bicchier d’acqua costruita su Facebook da Daniele Ghetti, che pubblica una foto di una bottiglia di vino nero da tavola intitolata ‘Il Camerata’ presente nel locale da decenni e regalata per scherno da un avventore, poi commentata in modo speculativo da ex amministratori scandianesi, è a dir poco vergognosa".

Anche i gruppi di maggioranza hanno preso posizione: "Abbiamo preso atto della polemica riguardante l’esposizione di una bottiglia con l’immagine del Duce in un locale di Scandiano. Pur volendo credere che l’esposizione sia frutto di una sottovalutazione del significato dei simboli in questione, riteniamo richiamare l’attenzione sull’importanza di trattare con maggiore sensibilità e consapevolezza temi che toccano la memoria collettiva e il nostro passato storico. Non possiamo ignorare il significato che questi simboli portano con sé, soprattutto in un contesto come quello dell’edificio in oggetto in cui si trovava una sinagoga e che fu luogo di persecuzione per una famiglia ebrea". Per la maggioranza, a pochi giorni dalla giornata della memoria, episodi "come questo ci ricordano quanto sia fondamentale vigilare affinché il ricordo delle tragedie del passato resti vivo e non venga mai banalizzato. Suscita particolare dispiacere leggere le dichiarazioni del capogruppo della minoranza che ha definito l’episodio un semplice scherzo da sottovalutare dimostrando come sia attualissima la riflessione sulla ‘banalità del male’. Dispiace altresì che si sia accusata la maggioranza di un presunto atteggiamento ostile verso il popolo israeliano in relazione a un documento che sarà discusso in consiglio il 28 gennaio".

