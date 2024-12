Bouih e Cornali, ottime prove a Roma

Numerosi gli atleti reggiani impegnati in giro per l’Italia in corse su strada, le prime indoor, cross e trail. A Roma, nella Urbs Mundi di km 10, si distinguono Yassin Bouih, che arriva secondo in 29’51’’, e Nicolò Cornali, quarto in 30’54’’. A Modena, nella Velocissima indoor di Natale, Greta De Pietri vince i 60 piani in 7’’87. Enrica Bottoni della Corradini vince la mezza maratona di Pisa in 1h.18’49’’, mentre Patrick Francia (Atletica Reggio) è secondo in 1h.09’16’’. Fabio Lusuardi, a una settimana dal ritiro alla maratona di Reggio, finalizza il lavoro svolto sotto la guida di Stefano Baldini ed è terzo nella maratona di Pisa in 2h.26’53’’. Atletica Reggio protagonista nella Crono dell’Anello, trail a cronometro su un tracciato di 12,5 km con d+ 350m. Nella gara maschile successo di Saimir Xhemalaj che l’anno prossimo passerà alla società reggiana; nella gara femminile prima Caterina Filippi, terza Isabella Morlini su Rossella Munari. Grande vittoria infine per Sara Nestola… all’università di Parma dove ha conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione presso la facoltà di Pedagogia, a distanza di sole 24 ore dalla sorella Giulia, ex marciatrice.

c.l.