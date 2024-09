Bouih, riposo... di corsa

Yassin Bouih, con i 3000 siepi delle olimpiadi di Parigi, ha di fatto chiuso la sua stagione 2024 e le gare che comunque restano prima di fine anno possono intendersi come impegni di contorno. Ieri sera ha disputato il Giro delle Mura di Feltre (Bl), mentre questa mattina sarà di scena alla Ledro Running (Tn), che giunge alla 15ª edizione con diversi nomi importanti al via. "Sì - dice Bouih a pochi minuti dalla partenza della gara di Feltre - dopo Parigi ho staccato completamente la spina e sono venuto in montagna ad ossigenarmi un po’ e a riposarmi. Gareggio comunque sempre volentieri e a Ledro lo farò anche per l’amicizia che mi lega da tempo con l’organizzatore. Prima di fine anno dovrei difendere i colori della mia società civile d’appartenenza – l’Atletica Reggio – ai campionati di società in pista, dopo di che penserò già alla stagione invernale e in particolare ai cross che sono uno dei miei obiettivi principali". A Ledro gli avversari più temibili di Bouih, che detiene il primato della gara, sono Ahmed Ouhda e Pasquale Selvarolo; poi ci saranno diversi portacolori dell’Atletica Reggio tra i quali Salvatore Franzese, Nicolò Cornali e papà Yuri.

c.l.