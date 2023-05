Bowling, arrivano le nazionali sorde e sordi

Le piste del Central Perk Bowling di Scandiano ospiteranno tutti gli allenamenti dei quattro raduni che le squadre nazionali di bowling sorde e sordi hanno programmato in previsione dei prossimi campionati mondiali di Monaco 2023. Da oggi a domenica saranno le azzurre allenate dalla torinese Alessandra Morra ad aprire il percorso di avvicinamento all’appuntamento iridato. I successivi raduni si svilupperanno in giugno e luglio. Gli allenamenti di Scandiano rientrano nel lavoro del centro tecnico federale di Castelnovo Monti. L’impianto per il gioco del bowling più vicino a Castelnovo è proprio il Central Perk di Scandiano, certificato e omologato dalla Fisb per competizioni di alto livello. Domani mattina saranno proprio i sindaci dei due comuni, Enrico Bini e Matteo Nasciuti, ad assistere all’allenamento e a portare alla squadra azzurra il saluto delle rispettive comunità.