Bowling, Grasso e Buraga sbaragliano gli avversari

Storica rimonta della coppia sordi della Polisportiva Quadrifoglio, che conquista il titolo italiano di bowling. Dopo aver vinto il titolo italiano di bowling singolo a Bologna, Francesco Grasso ora si aggiudica anche quello di doppio con Serghei Buraga, categoria Cadetti, a Montecchio Maggiore. La coppia castelnovese nella prima giornata di gare aveva rischiato l’eliminazione ottenendo il pass per la fase finale solo all’ultimo tiro con il sesto e ultimo posto utile della graduatoria. In virtù di tale risultato, Grasso e Buraga hanno così affrontato il roll of conclusivo a sei coppie con il peggior ranking e la strada tutta in salita. Ma nelle gare più attese i giocatori dell’Appennino hanno inanellato una sorprendente serie di vittorie e Grasso è stato premiato come miglior striker della competizione.

"È un grande orgoglio per me vincere un altro titolo italiano Fssi – afferma incredulo Grasso –. Questo risultato è frutto anche di tanti allenamenti che insieme a Buraga ed ai compagni di squadra abbiamo vissuto al Central Perk Bowling di Scandiano, sulle cui piste ci siamo trovati a nostro agio e dove Andrea Gambarelli e collaboratori ci hanno permesso di allenarci al meglio". Grazie al significativo miglioramento delle giocatrici Katiuscia Andò e Carlotta Grasso, la Polisportiva Quadrifoglio ha ottenuto anche il terzo posto nella graduatoria di squadra.

s.b.