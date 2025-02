Bowling sordi, Grasso debutta e conquista subito il Tricolore

Al debutto ai campionati italiani di bowling, Francesco Grasso ha subito conquistato il titolo di campione italiano sordi (categoria cadetti), per la Polisportiva Quadrifoglio, presieduta da Moris Lusetti.

Nella sfida – che a San Lazzaro di Savena ha radunato 94 concorrenti – Grasso ha collezionato il miglior punteggio sia nella fase di qualificazione di sabato (1.113 punti) che nella finale di domenica. Nell’insidioso ed esaltante "roll off" conclusivo, il neo campione ha preceduto Giuseppe Tutino (Gs Ens Trapani) e Maurizio Corridori (Gss Palermo).

"Non avrei mai immaginato di arrivare così in alto alla prima partecipazione - ha dichiarato Grasso al termine della cerimonia di premiazione - ma questo risultato è frutto anche di tanti allenamenti che insieme ai compagni di squadra abbiamo vissuto al Central Perk Bowling di Scandiano, sulle cui piste ci siamo trovati a nostro agio e dove Andrea Gambarelli e i suoi collaboratori ci hanno permesso di allenarci al meglio. A nome di tutta la squadra vorrei inoltre ringraziare la Polisportiva Quadrifoglio di Castelnovo Monti che ci ha sempre accolti con tanta attenzione e con grande sensibilità, unica nel suo genere, molto importante per noi sordi".

Gli altri componenti della squadra dell’Appennino Reggiano non sono riusciti ad entrare nelle finali. Katiuscia Andò con il settimo posto in qualificazione (814 punti) è rimasta esclusa per una sola lunghezza dalla final six della categoria Cadette femminile. La sedicenne Carlotta Grasso, giocatrice più giovane del campionato italiano, e Serghei Buraga si sono classificati al 14° ed al 28° posto delle rispettive categorie.

s.b.