Bozzolan, prima rete tra i ’pro’: "Sono impazzito per la gioia"

Mister Davide Dionigi ha commentato così la vittoria contro il Bari in casa: "Non è stata una partita facile, abbiamo esordito in campo con quattro under su 11, contro una squadra con tanti over…e non è facile. Dei giovani come Marras, Gondo e Bozzolan sono in costante grande crescita. Il merito dei tre punti, quindi, va dato ai ragazzi, perché sono andati sotto a pochi minuti dalla fine del primo tempo e reagire così, subito, è sintomo di determinazione. È stata una vittoria meritata".

Una vittoria in rimonta come al solito. "Su questo dobbiamo migliorare, fa parte del percorso che dobbiamo fare. Dobbiamo imparare a non prendere lo schiaffo prima di segnare. Nei primi venti minuti siamo stati bravi nel palleggio, poi i nostri avversari sono cresciuti e ci hanno fatto soffrire. Nel primo tempo abbiamo sprecato qualche occasione da gol, poi abbiamo gestito bene la superiorità numerica. Siamo stati troppo lezioni in certi frangenti, abbiamo rischiato dei palloni che sarebbero potuti diventare sanguinosi". Questo il mantra che il mister granata ripete ai giocatori: "Gli dico sempre di non mollare mai, fino alla fine, compresi quelli che entrano dalla panchina. Ormai lo sanno".

Sull’infortunio di Natan Girma la preoccupazione è alta: "Il ragazzo non riesce ad appoggiare il piede per ora, ha preso davvero una brutta botta sull’osso. Dobbiamo fare accertamenti".

Emozionato al suo primo gol (al 70° del match) in maglia granata e da professionista Andrea Bozzolan, classe 2004. Racconta così la sua rete: "Ho visto la palla alta sul secondo palo, avevo anche il sole contro, mi sono stupito di essere solo, l’ho stoppata e ho cercato di calciarla il più velocemente possibile ed è andata dentro. Dopo vedrò i miei genitori e capirò meglio, so solo che, dopo aver segnato, sono impazzito. Volevo dedicare il gol a mia zia, poi ho visto i compagni e lo staff e sono corso da loro".

Sulla partita ha aggiunto: "Siamo stati bravi a stare sul pezzo, a reagire al loro gol. All’intervallo ci siamo chiariti e siamo rientrati più aggressivi". Sul suo futuro: "Lavoro per migliorare e aumentare il mio minutaggio in campo".

Il granata Mathis Lambourde, classe 2006, che all’81° ha messo in rete il terzo sigillo ha identificato in Portanova il compagno che lo ispira di più: "Non si risparmia mai, corre tantissimo per la squadra e consiglia noi giovani. Da quando sono a Reggio penso di essere migliorato a livello caratteriale, ho acquisito più motivazione stando con i miei compagni". Un pensierino alla nazionale under 21 francese? "Certo sarebbe bello, ma ora penso a fare bene con la Reggiana".