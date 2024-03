Braccia incrociate. Scioperi in 17 ditte: "Momento di lotta"

Oltre trenta le assemblee sindacali (con oltre duemila partecipanti) dove sono state votate dalle lavoratrici e dai lavoratori le fermate in sciopero per l’8 marzo in 17 aziende della nostra provincia: Dana Motion System, Bucher Hydraulics, Kohler e Barbieri di Reggio, VP Italy di Cadelbosco Sopra, PA di Rubiera, Smeg di Guastalla, Immergas di Lentigione, Re.Vi.Fa di Fabbrico, NEM di Quattro Castella, MBM di Luzzara, Corisit di Reggiolo, MTA di Rolo, Bosch Rexroth di Vezzano, Spal Automotive, Snap On di Correggio, River di Brescello e B810 di Reggio.

"Da troppi anni la settimana intorno all’otto marzo è diventata un momento in cui tutti denunciano le disuguaglianze anche se non si vedono azioni politiche per azzerarle – afferma la Fiom – per questo pensiamo che questa giornata debba tornare ad essere un momento di lotta e di sciopero nei luoghi di lavoro". Lavoratrici e lavoratori in sciopero, insieme a rappresentanti sindacali Fiom, si sono trovati in presidio davanti ai cancelli di Dana. "Non basta più denunciare il gap salariale, occorre rafforzare la contrattazione collettiva della retribuzione".