Braccio di ferro tra Comune e Tar: "No alle villette in via Luxemburg"

Lo stop alla cementificazione del territorio di Reggio non piace a molti privati. Sono infatti stati depositati altri 14 nuovi ricorsi al Tar contro il Piano urbanistico generale (Pug) che si aggiungono agli 11 già formulati all’epoca dell’adozione del Pug, nel 2022.

I ricorsi al Tribunale amministrativo regionale propongono il ripristino di 541 nuovi alloggi, corrispondenti a quasi 500mila metri quadrati di superficie territoriale. Il Comune si è opposto a tutti e 25, confermando le scelte urbanistiche sulla riduzione del consumo di suolo compiute con il Pug.

Scelte che si confermano anche con il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che ha dato ragione a tre imprese edili (Campani, Dal Re Claudio e Il Borgo) che intendono realizzare una trentina di villette in terreni situati a nord-ovest e a sud del Conad Superstore di via Luxemburg. Rispetto ai ricorsi al Tar, tre hanno richiesto la sospensiva dell’applicazione del Pug e per ciascuno di essi il Tar ha già respinto la domanda "confermando la validità del Pug stesso".

Più complessa la vicenda di via Luxemburg. Il Piano operativo comunale (Poc), adottato nel 2013, prevedeva per le nuove edificazioni norme più rigide rispetto alla legge urbanistica regionale, dando ai privati un massimo di 5 anni di tempo per completare l’iter di approvazione, pena l’impossibilità di procedere. Il senso della norma era di non lasciare congelati per decenni interventi edilizi che avrebbero potuto condizionare la programmazione urbanistica futura.

Il piano residenziale con le trenta villette in via Luxemburg arrivò al solo deposito senza la successiva approvazione per mancanza dei pareri necessari. Il Comune in seguito decise di cancellare l’edificabilità delle aree, per mantenerle a verde agricolo urbano. Le imprese presentarono ricorso al Tar, avanzando anche richieste di risarcimento milionarie: il tribunale nel luglio 2022 ha riconosciuto loro il diritto di costruire in via Luxemburg ma non il danno.

Il Comune ha deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato, convinto "non solo della bontà della scelta compiuta in passato con la limitazione temporale delle previsioni di Poc, ma soprattutto della necessità di difendere le scelte di riduzione del consumo di suolo effettuate in questi anni".

Le opposizioni ai ricorsi al Tar sono "un’azione coraggiosa e non scontata", commenta orgoglioso il capogruppo di Europa verde Paolo Burani, che aggiunge: "Forse sarà utopico, ma mi piacerebbe che per una volta il vasto mondo dell’ambientalismo reggiano… concordasse con il lavoro profuso da questa amministrazione" per limitare il consumo del suolo.

Una scelta, quella sancita nel Pug, "dalla quale non è possibile e nemmeno conveniente tornare indietro, al fine di contribuire ad un modello di sviluppo più sostenibile e competitivo, incentrato sulla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente".

Da segnalare l’ordine del giorno sul Pug di Burani (approvato) con cui si sollecitano i privati a rivedere le previsioni dei piani convenzionati "riducendo le superfici impermeabilizzate ed aumentando le quote destinate a verde pubblico e privato".