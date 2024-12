Braciere acceso in casa, famiglia intossicata

Un’intossicazione da monossido di carbonio che risulta essere da ricondurre a un braciere acceso per riscaldare gli ambienti di un’abitazione alle porte di Cadelbosco Sopra. Si è verificata l’altra sera nella zona di via Cantone Melli, nei pressi di Villa Seta. Ne è rimasta coinvolta una famiglia di origine tunisina, abitante alla periferia del paese. Sul posto, quando si sono manifestati i primi sintomi di un malessere generale, sono stati chiamati i soccorsi, con l’intervento dell’ambulanza della pubblica assistenza e del personale dell’automedica di Reggio. E quando il malessere è stato segnalato anche dagli altri componenti di quella famiglia, è emerso da subito il sospetto che potesse trattarsi di intossicazioni da monossido. Anche l’apposito segnalatore in dotazione all’equipaggio dell’ambulanza è entrato in funzione al momento dell’ingresso nell’abitazione. Per accertamenti sono stati chiamati anche i vigili del fuoco, ma i loro strumenti di rilevazione non hanno fornito conferme, in quanto le stanze erano già state areate, consentendo ai pazienti di evitare di inalare ulteriore gas.

Per avere conferme sull’ipotesi del monossido di carbonio è stato necessario trasportare in ospedale i due coniugi di 28 e 32 anni e pure il figlio di cinque anni, con l’esito degli esami di laboratorio che ha poi fornito la diagnosi legata all’intossicazione. Il gas si sarebbe sprigionato da un braciere acceso per scaldare gli ambienti domestici.

La famiglia è stata portata al Santa Maria Nuova di Reggio per essere sottoposta alle previste terapie ossigenanti. Coniugi e bambino sono stati giudicati in condizioni di media gravità. Non risultano in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti svolti con i vigili del fuoco.

Antonio Lecci