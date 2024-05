Braglia: "Si introduca il salario minimo". Reggio: "Sistemare le strade colabrodo"

"Il salario lordo minimo per i dipendenti comunali e le ditte appaltanti che lavorano per il municipio, non sia mai inferiore ai 9 euro l’ora". A perorare la causa è Pietro Braglia (foto), candidato consigliere per la lista civica ’Movimento per Reggio’ (Soragni) che invita "a prendere spunto da Firenze che ha appena approvato il provvedimento e da altri Comuni d’Italia", promettendo di battersi in prima persona a riguardo.

Punta il dito contro "le strade colabrodo" invece Giuliana Reggio, candidata sindaco di Alleanza Civica. "È sotto gli occhi di tutti lo stato di cattiva manutenzione delle strade cittadine, una situazione che è fonte di pericolo oltre che un pessimo biglietto da visita della città. A sinistra si sbandiera con tono quasi trionfalistico l’investimento annuo di un milione per le manutenzioni. Con un milione si asfaltano circa 10 km di strada. Il nostro comune ha quasi 900 km di strade di proprietà da gestire. Di questo passo in 90 anni si concluderebbe un ciclo manutentivo. Non ci pare un ritmo sufficiente ed è imprescindibile un piano manutentivo adeguato".