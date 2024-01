"Brava Reggio, successo meritato. A noi è mancata la disciplina"

Luca Banchi, coach della Virtus Bologna, dispensa elogi per la Unahotels e punta il dito sulla poca lucidità dei suoi. "Mi congratulo con Reggio - esordisce l’allenatore bianconero - per aver centrato una vittoria meritata, ci aspettavamo che usasse questa gara per riscattarsi dal ko della settimana scorsa. Noi non abbiamo avuto la disciplina e la precisione per rispondere al loro atteggiamento: ci sono numeri che condannano la nostra partita, tipo le palle perse e la percentuale da due. Abbiamo cercato di prendere vantaggio sulla nostra maggior taglia sotto canestro ma se poi collezioni così tanti errori, diventa difficile vincere".

A parziale scusante, i tanti impegni soprattutto in Europa.

"Ora dobbiamo integrare due nuovi giocatori e reintegrare uno che rientra da un lungo infortunio; questo va contro i canoni classici di lavoro ma dobbiamo trovare modalità di funzionamento. Siamo alla seconda di quattro trasferte consecutive e c’è lo stress per i viaggi e il poco tempo per allenarsi e riposare".

Tornando alla partita, come accennato da lei, molti dei meriti per la vittoria sono della Unahotels.

"È chiaro che giocare contro la Virtus dà a chiunque molta adrenalina, poi lo staff e la squadra sicuramente ci teneva a riscattarsi davanti al proprio pubblico. È una squadra ben preparata che per la maggior parte della gara abbiamo controllato ma non abbiamo poi trovato lucidità e precisione nella metà campo offensiva. Nel terzo quarto l’avevamo ripresa in mano ma poi abbiamo lasciato a Reggio tiri aperti e transizioni. La Unahotels ha tanti realizzatori e li abbiamo tenuti a settantadue punti, quindi un bottino limitato per il potenziale che hanno ma ci è mancato il cinismo nel terzo periodo quando abbiamo recuperato".

Cesare Corbelli