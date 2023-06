Bravi col nocino? Mettetevi in gioco

Ultimi giorni per partecipare al Palio del Nocino delle terre basse 2023 organizzato dalla Compagnia del Nocino di Fabbrico. C’è tempo fino a domani, 3 giugno, per consegnare il campione ai punti raccolta. Per i nocini che arrivano da lontano è possibile la spedizione. Da settimane gli assaggiatori sono al lavoro per selezionare i campioni, cinque per commissione. Al momento sono pervenuti circa 150 campioni. Un lavoro attento, alla ricerca del nocino che più rispecchia la tradizione della nostra terra. Il tutto nel massimo rispetto dei produttori e del loro prodotto: ogni bottiglietta racconta una storia di famiglia, di ricette antiche o rielaborate, ma comunque di passione per quel liquore che non mancava mai nelle case di una volta. La finale, a cui parteciperanno i primi dieci nocini selezionati, è in programma il 23 giugno a Correggio, nella "notte" di San Giovanni.