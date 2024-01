Bravissima Ludovica. Sfiora la medaglia

Ottime prove dell’SGR Reggiana a Campobasso, dove il PalaUnimol ha ospitato i campionati italiani gold di specialità di ginnastica ritmica. Podio sfiorato nella categoria Junior 1 per Ludovica Bezzi (foto), la classe 2010 che nell’interzona di Castellanza era riuscita a centrare il podio nella palla e a piazzarsi quarta nel nastro: la medaglia tricolore, per lei, è rimasta distante un solo decimo di punto, mettendosi comunque in mostra tra le giovani promesse del panorama nazionale.

Nella categoria Senior, invece, Nicole Barozzi ha chiuso nella parte alta della graduatoria, senza tuttavia riuscire a entrare nelle prime 3 ma dimostrando di valere un posto tra le big della specialità: la Barozzi, nell’interzona di Castellanza, aveva strappato il pass per Campobasso grazie al posto d’onore nel nastro ed il terzo nel cerchio.