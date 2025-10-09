Bravissimi i pentatleti Koala

Cresce il movimento del Pentathlon reggiano. Al via la nuova stagione agonistica con una squadra di giovanissimi talenti che è targata Ama Scherma Koala e che può contare sulla collaborazione di altre società per permettere agli atleti di allenarsi. Cinque i pentatleti che hanno partecipato alla prima trasferta domenica scorsa ad Asti.

Nella gara valida per il Campionato Italiano Open di Laser Run, 10° posto per Sara Rozzi nella categoria Under15. Debutto tra gli agonisti Under13 per Samuele Vallicelli, che conquista il 13° posto del torneo tra gli atleti più grandi ed esperti.

Soddisfazioni anche al XII Memorial “Gabriele Dassori” – Trofeo nazionale promozionale di Laser Run. Il miglior risultato è stato quello di Jacopo Vasumini, 7 anni, che ha vinto la gara di Laser Run nella categoria Under9 salendo sul primo gradino del podio. Per lui una gara molto combattuta sia al tiro che nella corsa, vinta grazie ad una seconda frazione particolarmente aggressiva nella quale è riuscito a recuperare il diretto avversario e chiudere davanti in volata.

Bene anche Nicolò Vasumini e Mauro Camellini, rispettivamente 10° e 13° tra gli Under11.