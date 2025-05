Breganze trionfa 7-2 su Correggio e conquista la promozione in Serie A1

BREGANZE 7 CORREGGIO 2

BREGANZE: Giuseppe Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra, Posito, Dal Santo, Volpe; Agostini, A. Tagliapietra, Battaglin, Costenaro, Todeschini. All. Thiella.

BDL MINI MOTOR CORREGGIO: Salines, M. Pedroni, Menendez, Righi, Casari; Cinquini, Caroli, Tudela, Holban, F. Pedroni. All. Granell. Arbitri: Galoppi di Follonica e Giangregorio di Giovinazzo.

Reti: pt 2’39 e 4’30 Giovanni Tagliapietra, 14’20 Agostini, 17’32 (rig.) e 18’03 (rig.) Dal Santo; st 7’26 Cinquini, 10’25 (t.d.) e 16’32 Posito, 18’59 Casari.

Note: espulsi 2’ Posito, Volpe (due volte), Costenaro, F. Pedroni, Menendez (2), Tudela (2). Rigori, Breganze 2/2, Correggio 0/1; tiri diretti, Breganze 1/5, Correggio 0/2. Falli di squadra, Breganze 8, Correggio 14.

Troppo Breganze per la BDL Mini Motor Correggio che perde per 7 a 2 la partita di ritorno della finale dei play-off di Serie A2 e dunque resta in categoria.

Dopo il 2 a 1 dell’andata, la formazione vicentina approccia la partita in modo decisamente ottimale e va presto sul 2 a 0.

A questo punto Correggio perde un po’ la bussola, commette errori sia in difesa sia in attacco e il Breganze dilaga sino a chiudere sul 5 a 0 il primo tempo. Nella ripresa saltano tutti gli schemi, anche se la Bdl ha tantissime occasioni per accorciare le distanze: ne realizza soltanto due con Cinquini e Casari nel finale, ma pesa anche lo 0 su 3 dai dischetti.

Nell’altro incontro giocato in concomitanza, il Castiglione ha vinto 2 a 0, ribaltando lo svantaggio dell’andata contro la Pumas Viareggio: i biancazzurri sono promossi in Serie A1 assieme al Breganze, le squadre reggiane restano tutte nelle categorie di inizio stagione.

Giovanili. Nessuna squadra reggiana gioca la finale scudetto nelle categorie under 17 e under 11. Correggio vince la Coppa Fisr under 17 (alla quale accedevano le eliminate dalle finali per il titolo), superando il Valdagno per 7 a 4. Tra gli under 11, nella finale per il terzo e quarto posto di Coppa Fisr, la Rotellistica Scandianese vince il derby sul Roller Scandiano per 11 a 2. Nel prossimo week-end Correggio ci proverà con due formazioni: gli under 13 a Sarzana e soprattutto gli under 19, tra le mura amiche del Dorando Pietri.

Claudio Lavaggi