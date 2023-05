Brescello, auto in fiamme sulla Cispadana

Brescello (Reggio Emilia), 23 maggio 2023 – Ha visto del fumo uscire dal vano motore e ha deciso di fermarsi subito sul ciglio della strada. E pochi istanti dopo parte della vettura, una Opel Corsa, è stata interessata dalle fiamme. Il conducente, un uomo di 39 anni di origine straniera e residente a Boretto, è riuscito ad allontanarsi appena in tempo, mettendosi in salvo. E’ accaduto in serata, poco prima delle 20, allo svincolo della Cispadana, alle porte del centro abitato di Brescello. Nel frattempo è stato dato l’allarme alla centrale operativa del 115, mobilitando la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla. Una volta sul posto, i pompieri hanno domato l’incendio, risolto per fortuna senza conseguenze per le persone. Si è avuto un rallentamento del traffico fino alla messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e per regolare la viabilità. Le cause delle fiamme sembrano essere accidentali.