Brescello, in cella per truffa e associazione di tipo mafioso

Brescello (Reggio Emilia), 8 luglio 2023 – attraverso un sito di annunci commerciali, nel 2017 aveva simulato la vendita di alcuni bancali di pellet facendosi versare 500 euro, ma senza spedire la merce. Un 50enne abitante a Brescello era stato denunciato per truffa. E nel 2018 si era reso responsabile di trasferimento fraudolento di valori e associazione di tipo mafioso. Per entrambi i fatti l’uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato a 2 anni di reclusione. L’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bologna, dove si è svolto il secondo processo, nei giorni scorsi ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo di pene, già eseguito dai carabinieri di Brescello, paese di residente dell’uomo. E’ stato arrestato per espiare la condanna a due anni di reclusione. La prima condanna era diventata definitiva nel dicembre 2020, poi l’altra nell’aprile 2022. L’altro pomeriggio l’uomo è stato rintracciato in paese e portato prima in caserma e poi in carcere, per espiare la pena detentiva: sei mesi per la truffa e un anno e sei mesi per gli altri reati.