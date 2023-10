Brescello, 55enne grave dopo la sbandata in moto

Brescello (Reggio Emilia), 7 ottobre 2023 – Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito nella notte in un incidente in moto accaduto sull’ex Statale 62 della Cisa, in località Sorbolo Levante di Brescello. E’ stato un passante ad accorgersi della moto a terra e del centauro sbalzato dalla parte opposta della strada, all’altezza di una rotatoria. Sono arrivati i soccorsi con ambulanza della Croce azzurra e l’automedica della Bassa, per le prime cure. Poi l’uomo, abitante in zona, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma per far fronte a traumi ortopedici alle gambe, con vistosa perdita di sangue. Sembra che l’incidente, accaduto poco dopo le due, sia stato provocato da una improvvisa sbandata autonoma della moto, una Mw 250, senza il coinvolgimento di altre vetture. Ma i carabinieri di Brescello, intervenuti sul posto insieme ai colleghi di Poviglio, stanno svolgendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’uomo è stato ricoverato al Maggiore di Parma, ma secondo i primi accertamenti non sembra essere in pericolo di vita.