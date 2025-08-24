Brescello, addio allo storico custode del Museo

Brescello (Reggio Emilia), 24 agosto 2025 - E’ in lutto il paese di Peppone e don Camillo per la scomparsa di Gianni Lai, storico custode del museo di Brescello che ricorda i film tratti dai racconti di Giovannino Guareschi. Aveva 70 anni ed è stato vinto da complicazioni seguite a un malore che lo aveva colpito circa un mese fa, portando a un suo ricovero ospedaliero. Gianni Lai da giovanissimo aveva partecipato all’ultimo film della serie di Don Camillo. Si era poi avvicinato alle attività della Pro loco, di cui era stato da sempre consigliere. Di recente era stato premiato in occasione dei 35 anni del Museo, di cui custodiva segreti e aneddoti. Tanti i messaggi di cordoglio. Anche il sindaco brescellese, Carlo Fiumicino, ha voluto ricordare Gianni per le lunghe chiacchierate, per i suoi racconti e lo sfoggio delle medaglie vinte al bigliardino che, puntualmente, venivano onorate con un gelato o un thè, sotto i portici della piazza. E ha espresso riconoscenza per la lunga attività di volontario al museo e alla Pro loco. Gianni Lai lascia il fratello Paolo. Messaggi anche dalla stessa Pro loco, dalla Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone e perfino da turisti italiani e stranieri che lo avevano conosciuto a Brescello.