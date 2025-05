Brescello, aggredisce barista per rubare due birre

Brescello (Reggio Emilia), 19 maggio 2025 – Un cittadino di origine tedesca di 58 anni, senza fissa dimora, sabato sera in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha aggredito una barista in centro a Brescello, colpendola con un pugno, strattonandola per poi cercare di allontanarsi con due bottiglie di birra non pagate. E’ accaduto dopo che la sua carta di pagamento è stata rifiutata. Lo straniero è stato dichiarato in arresto dai carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti in centro a Brescello. E’ accaduto in via Cavallotti poco dopo le 20. A farne le spese una barista di 52 anni. Il cliente ha chiesto birre e da mangiare. Al momento di pagare la carta di credito non ha funzionato. A lui è stato chiesto di riporre le birre in frigo. Ma l’uomo ha colpito la barista alla schiena, poi essere scaraventata contro il muro. Al tentativo di allontanarsi, è intervenuto il marito della barista, che ha bloccato lo straniero in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari, in quanto la barista aggredita è stata colta da malore. Portata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di guarigione di cinque giorni. Il tedesco è stato arrestato per rapina impropria.