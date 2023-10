Brescello, ai domiciliari dopo la condanna per minacce

Brescello (Reggio Emilia), 1 ottobre 2023 – Aveva considerato un “affronto” il mancato invito dell’amico in piscina, la domenica pomeriggio. Per questo si era presentato a lui, armato di un coltello multiuso, minacciandolo in modo deciso. Accadeva dieci anni fa. I carabinieri di Gualtieri erano intervenuti sul posto per gli accertamenti, che avevano portato alla denuncia dell’aggressore, ora 34enne, per minaccia e porto d’armi o oggetti atti a offendere. Si è svolto il processo, con la condanna dell’uomo cinque anni dopo. Il 34enne, domiciliato a Brescello, è però gravato da ulteriori precedenti di polizia per furto aggravato, abigeato e favoreggiamento personale. E ora deve espiare la pena di un mese di reclusione e quattro mesi di arresto, con la sentenza diventata definitiva. Il tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta dell’affidamento ai servizi sociali e semilibertà. E così l’altro pomeriggio i carabinieri di Brescello hanno eseguito il provvedimento di arresto, con possibilità di scontare la pena ai domiciliari e con la possibilità di uscire di casa tra le 11 e le 15.