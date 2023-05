Brescello al voto, legalità al centro del confronto

Brescello (Reggio Emilia), 6 maggio 2023 - Affollata assemblea, ieri sera in piazza a Brescello, davanti al municipio, per il confronto tra i candidati sindaco al Comune, che si sfidano al voto del 14 e 15 maggio. Gli attivisti delle tre liste – Onestà Civile, Brescello Cambia e Brescello che vogliamo – e numerosi cittadini hanno occupato i posti disponibili davanti ai tre candidati. Nell'incontro moderato da Alessandra Codeluppi, giornalista de il Resto del Carlino, e da Andrea Vaccari (Gazzetta di Reggio), si è parlato di sicurezza, di investimenti, di proposte per il turismo, considerando la vocazione attrattiva di Brescello grazie ai film di Peppone e don Camillo. Inevitabile anche il tema della legalità. Catia Silva, di Onestà civile, appoggiata dal centrodestra, ha sottolineato come non si debba confondere il controllo di vicinato, la sicurezza, le telecamere con la criminalità organizzata “perché – ha detto – il mafioso non agisce sotto le telecamere”. Ha ribadito come si debba combattere la mafia attraverso un cambiamento della mentalità. Carlo Fiumicino, della lista civica sostenuta dal Pd, ha puntato sulla consapevolezza dell’infiltrazione mafiosa che, a suo dire, “ha creato gli anticorpi per contrastare il fenomeno”. Fenomeno che non si sconfigge, ma che va contrastato partendo dal basso. Fiumicnino cita Falcone e Borsellino, dichiarando “la necessità di entrare nei luoghi di formazione, nelle scuole, negli oratori, nei centri di aggregazione per formare, educare i giovani, insegnando a non abbassare mai la guardia”. Il sindaco in carica, Elena Benassi, candidata al mandato bis, difende a spada tratta la scelta dell’istituzione della commissione mista per la legalità, aperta anche alle associazioni, sindacati, scuole. La Benassi segnala inoltre “l’importanza dell’intensificazione della rete di rapporti con prefettura, questura, organi competenti”. E ricorda la lettera inviata ai cittadini per metterli in guardia da possibili contatti sospetti di fronte a proposte di aiuti e finanziamenti per far fronte alla crisi economica provocata dalla pandemia.