Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione VeronaCarabinieri mortiFratelli Ramponi Sepolto dalla ghiaiaCimice asiaticaRiscaldamento 15 ottobre
Acquista il giornale
CronacaBrescello, camion si ribalta dopo una sbandata
14 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Brescello, camion si ribalta dopo una sbandata

Brescello, camion si ribalta dopo una sbandata

Ferito in modo non grave il conducente, soccorso dai vigili del fuoco

il camion ribaltato fuori strada

il camion ribaltato fuori strada

Brescello (Reggio Emilia), 14 ottobre 2025 – Soccorsi in azione in serata alla periferia di Brescello, in via per Poviglio, nella frazione di Sorbolo Levante, per un incidente che ha coinvolto un camion, che si è ribaltato su un fianco al lato della carreggiata. Sul posto, oltre all’ambulanza della Cri di Sorbolo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla e di Sant’Ilario d’Enza, in quanto l’autista risultava essere rimasto bloccato nell’abitacolo. Dopo essere stato liberate dal veicolo, in tutta sicurezza, è stato affidato alle cure del personale di soccorso, per essere portato in ospedale a Guastalla per medicare traumi che non risultano preoccupanti. Rilievi eseguiti dai carabinieri di Poviglio. Resta comunque il disagio per il traffico, in particolare nelle operazioni necessarie per poter recuperare il mezzo pesante ribaltato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata