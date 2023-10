Brescello, chiude il ponte per rimuovere i detriti dall'Enza

Brescello (Reggio Emilia), 27 ottobre 2023 – Ha riaperto alle 16,30 il traffico sul ponte dell’Enza a Sorbolo Levante, tra Brescello e la provincia parmense. Ma già poco dopo le 19 è prevista una nuova chiusura per consentire l’operazione di rimozione del legname e detriti vari dall’alveo del torrente, che al momento blocca due delle tre arcate del ponte stradale e ferroviario. Una situazione di alto rischio in caso di ulteriori precipitazioni e di nuovi incrementi del livello dell’acqua, con la potenziale possibilità di allagamenti nella zona. Il sindaco brescellese Carlo Fiumicino, in un incontro con Prefetto, Aipo, Provincia e Protezione civile, ha segnalato la vistosa presenza di legname, grossi tronchi e deposito di scarti proprio tra le arcate del ponte di Sorbolo, chiedendo una rimozione immediata. Che è prevista già stasera, con il ponte chiuso dalle 19 fino a tarda notte, quando la viabilità dovrebbe essere ripristinata. Dunque, ancora una volta riemergono i problemi legati alla pulizia e alla manutenzione dell’alveo dei corsi d’acqua: situazione che, in caso di piene, rischia di rallentare il deflusso dell’acqua e di provocare allagamenti e disagi.