Brescello, chiude l'ex Statale per recuperare un camion

Brescello (Reggio Emilia), 17 marzo 2025 - In mattinata un camion si è ribaltato fuori strada mentre stava percorrendo l’ex Statale 62, a Sorbolo Levante di Brescello, nei pressi ponte dell’Enza che collega alla provincia di Parma. Si sono avuti disagi al traffico, rallentato durante le fasi degli accertamenti tecnici della polizia locale. Ma per evitare di dover interrompere il traffico negli orari di punta, è stato deciso che il recupero del mezzo pesante avviene in serata, dopo le 20, con la chiusura della viabilità in quel tratto di strada, con deviazioni previste su percorsi alternativi. Una scelta effettuata proprio per evitare di dover interrompere il traffico sull’importante arteria viaria nell’orario di rientro dei lavoratori, fra il tardo pomeriggio e l’inizio della serata. Nell’incidente non risultano conseguenze alle persone. Il camion ha sbandato forse dopo essere finito con alcune ruote sul bordo strada, che ha ceduto. Il veicolo trasportava materiale metallico. Sul posto è intervenuta la polizia locale della Bassa Reggiana per effettuare i rilievi tecnici.