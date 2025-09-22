Brescello come un set. La processione col Cristo e le elezioni di Peppone

Girovagare a Brescello, lo scorso fine settimana, ha dato l’impressione di essere tornati indietro nel tempo. Oppure di essere nel bel mezzo delle riprese cinematografiche dei film di Peppone e don Camillo, oltre mezzo secolo fa. È stato un successo l’evento Parva Mundi, che ha portato tradizione, storia e cultura nel paese della Bassa, con due momenti a fare da catalizzatori di tutta la manifestazione.

Sabato sera la processione con il ’Cristo Parlante’, proprio quello con cui don Camillo parlava nella chiesa brescellese: una folla ha preso parte al corteo a piedi dalla chiesa fino alle sponde del Po, a Foce Enza, dove è stata impartita la benedizione al Crocefisso, alla presenza delle autorità locali e di partecipanti arrivati anche da lontano, il tutto accompagnato dalle note della banda.

E ieri mattina la rievocazione delle elezioni del sindaco, ambientate nell’immediato dopoguerra, con la nomina di Giuseppe Bottazzi, detto Peppone, con l’87% delle preferenze. I cittadini hanno votato in un apposito seggio elettorale. E alle 11 è scattato lo spoglio delle schede, vivendo l’attesa del voto da parte di Peppone, sempre "stuzzicato" dal parroco don Camillo, il suo amico-nemico. E con il vero sindaco, Carlo Fiumicino, a fare da comparsa, come sostenitore di Peppone, con tanto di cartello ("Abbiamo vinto") e foulard rosso al collo.

Sono state rievocare pure alcune scene dei film, con Peppone che sfila insieme ai suoi fedelissimi dopo il voto, il suo primo comizio "disturbato" dal suono delle campane delle chiesa di don Camillo, fino alla corsa del sindaco a casa, dopo l’annuncio della nascita del figlio. Tutto il centro storico del paese si è vestito a festa, ambientando vetrine ed esercizi pubblici in una campagna elettorale degli anni Quaranta.

Antonio Lecci