Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Il dolore di Andrea DeloguEvan Delogu mortoNeonata nel cassonettoTruffa fotovoltaicoValentina di AmiciLupo a Fano
Acquista il giornale
CronacaBrescello, corteo di protesta per viabilità e sicurezza
31 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Brescello, corteo di protesta per viabilità e sicurezza

Brescello, corteo di protesta per viabilità e sicurezza

Il maltempo non ha fermato i cittadini dei Comitati di Sorbolo e i sindaci del territorio

I cittadini sul ponte dell'Enza

I cittadini sul ponte dell'Enza

Brescello (Reggio Emilia), 31 ottobre 2025 - Un centinaio di persone ha partecipato ieri sera al doppio corteo che, con partenze da Sorbolo-Mezzani e dalla piazza di Sorbolo Levante di Brescello, si è ricongiunto sul ponte dell’Enza, al confine tra i due Comuni, grazie all’organizzazione del Comitato cittadino Liberiamo via Mantova, che tra i due paesi si batte contro i disagi del traffico intenso e ora anche per ottenere un’adeguata manutenzione dell’area sottostante il ponte, dove da anni si sta sviluppando un deposito di materiale in grado di rallentare il deflusso dell’acqua del torrente in caso di piena. Nonostante il maltempo, i cittadini hanno aderito numerosi all’iniziativa di civile protesta, con la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali. Tra loro anche il sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino, che ha ringraziato i cittadini per l’adesione, considerando il Comitato un elemento positivo per cercare di arrivare alle soluzioni da tempo richieste. All’iniziativa di ieri sera hanno aderito anche i Comitati cittadini della zona di Parma e il Comitato degli alluvionati di Lentigione. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata