Brescello, Dda contro gli ex sindaci Il Pd: "Certi della loro estraneità"

Nel gennaio del 2016 il Pd di Brescello si era spaccato di fronte alla richiesta di dimissioni dell’allora sindaco Marcello Coffrini, al centro delle polemiche nate dalle dichiarazioni "benevole" del primo cittadino verso Francesco Grande Aracri, sfociate poi con il commissariamento del Comune.

Ora, però, lo stesso Pd di Brescello si schiera dalla parte di Coffrini e del suo predecessore, Giuseppe Vezzani, indagati dalla Dda di Bologna.

"La notizia dell’indagine – dicono dal circolo brescellese del Partito democratico – ha colto di sorpresa la nostra comunità e il Pd, che ha sostenuto le amministrazioni Vezzani e Coffrini. Stupore che nasce dal fatto che si citano questioni evidenziate dalla commissione prefettizia sette anni fa come non penalmente rilevanti, in seguito oggetto di indagine e infine archiviate dalla magistratura. Non sembrano emergere, infatti, elementi nuovi rispetto a quelli già vagliati dagli inquirenti. Trattandosi di accuse gravi, è comunque doveroso rispettare fino in fondo il lavoro d’indagine. Al di là del percorso giudiziario che la vicenda assumerà, è altrettanto doveroso ribadire la profonda convinzione che Vezzani e Coffrini sapranno dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati. Vogliamo esprimere vicinanza umana ai coinvolti e alle loro famiglie".

Di diverso tenore, invece, le dichiarazioni del gruppo Agende Rosse di Reggio, che non ha mai avuto un buon rapporto con l’ente pubblico locale brescellese: "Ci preme porre l’accento sulle reazioni generate dall’indagine, a partire dal neo sindaco, Carlo Fiumicino, il quale avrebbe affermato – dicono Agende Rosse – che l’obiettivo dichiarato della sua giunta è quello di far ritrovare la serenità alla comunità, a causa dell’esposizione mediatica che vede ancora Brescello al centro della scena. Ci chiediamo se la strategia per raggiungere la serenità è quella di fare finta di nulla. All’appello manca infatti un commento del sindaco sulla recente sentenza della Cassazione che ha riconosciuto l’esistenza di una struttura autonoma di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia Grande Aracri di Brescello. Da Fiumicino serve una posizione chiara, precisa e inequivocabile verso chi ha infangato il nome del paese in questi decenni. Abbiamo invitato il sindaco a farlo attraverso una lettera dal contenuto molto chiaro, inviatagli in campagna elettorale, ma alla quale però non ha nemmeno risposto".

Secondo il parere delle Agende Rosse reggiane, la nuova giunta comunale brescellese non avrebbe mostrato alcuna "rottura" rispetto a quella precedente, "ma piuttosto – dicono dall’associazione – una continuità nelle reazioni e nei modi di affrontare il tema del radicamento mafioso a Brescello". Il gruppo Agende Rosse se la prende anche con il segretario provinciale del Pd, Massimo Gazza: "Il segretario dem parla di un percorso coerente, trasparente, senza esitazioni, con al centro il tema della legalità portato avanti in questi anni a Brescello e di un opposizione fatta in questi anni che ha posto la massima attenzione al tema della legalità. Come gruppo Agende Rosse abbiamo partecipato alla Commissione Mista per la legalità promossa dalla giunta dell’ex sindaco Elena Benassi. Ma facciamo fatica a ricordare l’opposizione di cui parla il segretario provinciale".

Antonio Lecci