Brescello, denunciati i vandali del Bocciodromo

Brescello (Reggio Emilia), 10 gennaio 2024 - Si aggiungono nuovi episodi di vandalismo messi a segno nella Bassa durante le festività natalizie. Anche a Brescello non sono mancati i danneggiamenti, in particolare ai locali annessi al campo sportivo, al Bocciodromo, dove erano stati presi di mira interni e arredi dell’impianto con lancio di sedie. I carabinieri della caserma di Brescello hanno identificato i presunti autori. Si tratta di un 19enne e di un ragazzo di 17 anni, già segnalati alle competenti autorità. L’allarme era scattato il giorno di Natale, con la titolare del locale che aveva ricevuto la segnalazione di intrusione dalle telecamere di videosorveglianza. Di fronte alle immagini in diretta di quanto stava accadendo, la donna aveva chiesto l’intervento del 112. Erano arrivati i carabinieri, fermando gli intrusi che erano ancora nella struttura e che ora sono sotto accusa per violazione di domicilio e danneggiamento. La responsabile del locale ha poi sporto formale querela in caserma, facendo avviare i procedimenti penali, sfociati con la denuncia dei due giovani alla Procura reggiana e al tribunale dei minori di Bologna.