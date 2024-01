Brescello, denunciato per il furto al Sigma

Brescello (Reggio Emilia), 23 gennaio 2024 – Ha rubato prodotti dagli scaffali del supermercato Sigma di Brescello, mettendo il bottino in uno zaino e uscendo senza pagare. Una dipendente del negozio lo ha visto e ha chiesto l’intervento dei carabinieri della locale caserma, i quali hanno fermato l’uomo, un 55enne straniero residente a Prato, in Toscana, che è stato denunciato alla magistratura per tentato furto. Il ladro è stato fermato nei pressi del supermercato, nella zona esterna, individuato grazie alla perfetta descrizione fornita dalla dipendente del Sigma al momento della segnalazione dell’avvenuto furto. L’uomo ha ammesso la responsabilità del furto, anche di fronte al rinvenimento del bottino nello zaino che aveva con sé. La merce è stata recuperata e restituita ai responsabili del supermercato, al momento della formale denuncia inoltrata in caserma. Un simile episodio era avvenuto anche domenica mattina al Famila a Gualtieri, ma con una reazione violenta dello straniero all’interno del supermercato, alla fine arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.