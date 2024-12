Brescello e dintorni al buio, blackout ripetuti. Il sindaco chiama Enel: "Guasti inaccettabili"

Risulta esserci un problema alla linea di media tensione alla base dei continui black out elettrici lamentati ormai da settimane nella zona di Brescello e nelle frazioni di Lentigione e Sorbolo Levante. Forte la protesta degli utenti alle prese con i costanti distacchi di energia, oltre che con il rischio di gravi danni agli elettrodomestici collegati alla rete elettrica. "Ho chiamato ripetutamente i call center di Enel, inviato pec e mi sono interfacciato con i referenti territoriali per chiedere con fermezza la risoluzione della problematica. Vi è un problema sulla linea di media tensione – interviene il sindaco Carlo Fiumicino – e pare sia stato individuato il guasto. La situazione è insostenibile ed inaccettabile perché provoca danni ingenti agli elettrodomestici e pure ai server delle aziende. I cittadini devono essere tutelati, ma soprattutto devono essere ascoltati a seguito delle continue segnalazioni. In queste ore la fase di riparazione è ancora in corso, compatibilmente con le condizioni meteo, ma proseguirà fino a domenica prossima. Chiedo di prestare la massima cautela nell’utilizzo degli elettrodomestici, staccando le prese nelle fase di inutilizzo degli stessi. Il guasto è molto serio. I tecnici sono riusciti a deviare la linea generale su un’altra linea elettrica, utilizzata solo in situazioni di urgenza. Continuerò a monitorare la situazione e mi farò portavoce delle segnalazioni affinché si risolva con rapidamente il disservizio".

a. le.