Brescello e la mafia: il paese sta prendendo coscienza della realtà

Una sessantina di persone ha partecipato all’incontro organizzato a Brescello per riflettere sul processo Grimilde e, in generale, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio locale. Sono intervenuti il giornalista Rai, Luca Ponzi, l’avvocato Salvo Tesoriero, Albertina Soliani per il Comitato per la legalità e il sindaco Elena Benassi. Assente il prefetto Iolanda Rolli per un impegno urgente. E’ emerso come la criminalità organizzata abbia effettivamente un legame forte con il territorio locale. A differenza di altre occasioni, non è stata smentita la presenza del fenomeno malavitoso. Ma è stato sottolineato come Brescello non sia l’unito territorio interessato dal fenomeno e come il commissariamento del Comune sia stata "una scelta con pesi differenti rispetto ad altre realtà". Il vicesindaco e assessore alla legalità, Stefano Storchi, ha ribadito come sia importante "una forte azione di controllo". Dagli interventi del pubblico è emersa la necessità di prestare massima attenzione ai "servizi" offerti dalla criminalità, pronta a concedere finanziamenti in caso di bisogno, richiedendo interessi maxi e reagendo in caso di "inadempienze".