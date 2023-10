Brescello e Sorbolo unite: "Un nuovo ponte sull’Enza. Non si può aspettare oltre"

"Il progetto del nuovo ponte sull’Enza, tra Brescello e Sorbolo Mezzani, non può più attendere".

L’occasione per rilanciare questa "necessità" arriva in giorni in cui si guarda con la massima attenzione il livello del torrente Enza, che a ogni abbondante precipitazione a monte, raggiunge livelli che costringono alla chiusura forzata (e precauzionale) del passaggio stradale e ferroviario al confine tra le province di Reggio e Parma, con enormi disagi per migliaia di cittadini, soprattutto negli orari di punta.

"Il problema del ponte è ormai annoso e conosciuto. Da anni – spiega il sindaco brescellese Carlo Fiumicino (foto) – si rinnovano le richieste per il nuovo ponte, attraverso il completamento del tratto di strada Cispadana da Brescello a Parma, come era nella progettazione originaria".

"Si eviterebbero – aggiunge – i gravi disagi che si ripetono ogni volta che il livello dell’Enza raggiunge quota undici all’idrometro locale, con il ponte chiuso e il traffico deviato su percorsi alternativi più lunghi e tortuosi. Occorre mettere mano al progetto, risolvendo il problema una volta per tutte".

Sulla stessa linea di pensiero è il collega parmense di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari, che da anni sollecita la realizzazione del progetto Cispadana, comprendendo pure il nuovo ponte, che a quel punto non sarebbe più soggetto alla chiusura a ogni bizza del torrente.

Negli anni scorsi ci fu pure una decisa polemica con l’ex ministro Danilo Toninelli, al quale era stata segnalata la necessità di un intervento urgente. Che finora non c’è stato.

Ovviamente, non cambierebbe nulla sull’aspetto della manutenzione dell’alveo del torrente, che è necessario eseguire periodicamente per non rischiare emergenze come quelle del dicembre del 2017 nella frazione brescellese di Lentigione.

Antonio Lecci