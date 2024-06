Brescello film festival rinnovato. Diritti presenterà il suo ’Lubo’

Veste rinnovata, redazione di giovani e collaborazione con Spazio Gerra. All’insegna delle novità la 20ª edizione del Brescello Film Festival, in programma il 28, 29 e 30 giugno con la direzione artistica della sceneggiatrice, autrice tv e podcaster Giulia Morelli. Una tre giorni di proiezioni cinematografiche, incontri, presentazioni e un workshop di comunicazione per under 30 realizzato in collaborazione con Spazio Gerra. Tema del festival, ‘Riscritture. Vite per immagini’. Si parte venerdì 28 giugno alle 19 con la presentazione del volume ‘Soggetti cinematografici mai realizzati di Cesare Zavattini’ (Marsilio, 2023). Alle 21.15, apertura ufficiale con il regista Giorgio Diritti che presenta il suo ultimo film Lubo (2023). Sabato 29 giugno il festival prosegue con una serata interamente dedicata a Giacomo Matteotti: Vittorio Zincone presenta la biografia ‘Matteotti. Dieci vite’ e alle 21.15, proiezione de ‘Il delitto Matteotti’ (1973) di Florestano Vancini. Domenica 30 giugno un focus sul rapporto tra le scrittrici e il cinema.