Brescello, furto notturno alla scuola Panizzi

Brescello (Reggio Emilia), 5 novembre 2024 - Furto a segno alla scuola media Panizzi di via Aldo Moro a Brescello, portandosi via quattro computer di proprietà dell’istituto, oltre al denaro del cassetto della macchinetta del caffè. Il bottino è limitato a poche centinaia di euro per quanto riguarda il valore dei computer, a cui si aggiungono circa trenta euro delle monete che erano nell’impianto di distribuzione del caffè. I ladri hanno agito la scorsa notte, a orario imprecisato. Solo ieri mattina presto, all’arrivo dei primi operatori della scuola, ci si è accorti dell’intrusione dei ladri, avvenuta attraverso una porta situata sul retro dell’edificio. Una volta all’interno, i malviventi hanno puntato agli uffici, alla ricerca di materiale di valore ma anche di un fondo cassa. Ma di denaro non è stato trovato. A quel punto è stata forzata la macchinetta del caffè per recuperare le monete dalla cassettina interna, aggiungendo al bottino pure i computer. Quando ci si è accorti del furto sono stati chiamati i carabinieri della caserma del paese, intervenuti sul posto per avviare le indagini. I ladri potrebbero essere poi fuggiti attraverso la vicina ex Statale 62.