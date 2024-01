Brescello, grave 18enne dopo schianto in moto

Brescello (Reggio Emilia), 11 gennaio 2024 - Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto verso le 8 di stamattina tra Brescello e Lentigione, sull’ex Statale 62 della Cisa, all'altezza del passaggio a livello di Ponte Alto. Per cause al vaglio della polizia stradale di Guastalla, si è verificato uno scontro tra una Fiat Panda e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, che inizialmente era rimasto con una gamba bloccato sotto la parte anteriore della vettura. Sono intervenuti l’ambulanza e personale sanitario per le prime cure. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla. Dopo i primi accertamenti, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in particolare per i gravi traumi agli arti inferiori, oltre che per altre ferite riportate nello schianto. Nessun particolare problema, dal punto di vista fisico, per l’uomo e la donna che si trovavano a bordo della Fiat Panda. Inevitabili i disagi al traffico, con lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni proprio nell’orario di punta del mattino, in particolare durante la fase del soccorso e dei successivi rilievi. Gli accertamenti tecnici sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale del distaccamento della Bassa.