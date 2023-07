Brescello, Immergas aumenta il salario ai dipendenti

Brescello (Reggio Emilia), 24 luglio 2023 - Approvato a larga maggioranza il nuovo contratto aziendale dell’Immegas di Brescello. L’accordo tra azienda e sindacati ha portato a un aumento salariale di 90 euro mensili per 14 mensilità per tutti i lavoratori, somministrati compresi. Un aumento che si aggiunge agli oltre cento euro previsti dallo scorso giugno dal contratto nazionale dei metalmeccanici. Previsto pure un incremento del premio di risultato fino a 1800 euro annuali, con aumento dell’indennità di prestazione fino a 750 euro annuali, indennità aggiuntiva di 320 euro all’anno, indennità di turno notturno di 12 euro giornalieri. In tutto, nel triennio, l’aumento lordo dovrebbe arrivare a 11 mila euro. Il contratto aziendale prevede inoltre la conferma del Fondo di Solidarietà Immergas, che tutela i lavoratori in caso di utilizzo della cassa integrazione. Ogni anno l’azienda accantona 100 euro per ogni dipendente: nel caso remoto in cui non fosse possibile evitare l’utilizzo di ammortizzatori sociali e si dovesse far ricorso alla Cigo, l’azienda a fine anno distribuirà quota parte di questo fondo solo ai dipendenti che hanno dovuto fare cassa integrazione, e corrisponderà un importo proporzionale al numero di ore di Cigo Sul tema della salute viene rafforzato il sistema di relazioni sindacali per anticipare eventuali rischi dovuti ai movimenti ripetitivi e alla movimentazione carichi, in particolare per chi svolge attività di assemblaggio alla catena di montaggio. Soddisfazione viene espressa da Davide Fellini della Fiom e da Giancarlo Pelati della Uilm, che hanno seguito la trattativa per il nuovo contratto alla azienda con sede centrale a Lentigione.