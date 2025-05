Brescello, in carcere per truffa, furto aggravato e circonvenzione d'incapace

Brescello (Reggio Emilia), 26 maggio 2025 – Condannato a oltre undici anni e mezzo di reclusione per vari reati commessi tra il 2014 e il 2017, un uomo di 56 anni ora finisce in carcere per espiare la pena ormai diventata definitiva. I carabinieri della caserma di Brescello, paese di residenza dell’uomo, hanno eseguito l’ordine dell’autorità giudiziaria, portando l’uomo in carcere, dopo la condanna per occultamento e distruzione di documenti contabili, truffa in concorso, sostituzione di persona in concorso, furto aggravato in concorso e circonvenzione di incapace in concorso. A carico del 56enne pendono sei sentenze di condanna: dalla prima del tribunale di Reggio del 2015, definitiva dal 2021, fino a quelle dei tribunali di Mantova, Bologna e Parma. L’ultima diventata definitiva a inizio maggio, emessa dalla Corte d’appello di Bologna, per circonvenzione di incapace in concorso, reato commesso a Parma e Lentigione. L’uomo è stato raggiunto dai carabinieri di Brescello e portato in carcere per espiare la pena complessiva di undici anni, sei mesi e 15 giorni di reclusione, oltre al pagamento di 7350 euro.