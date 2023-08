Brescello, incendio di sterpaglie e baracche in golena

Brescello (Reggio Emilia), 23 agosto 2023 - Un incendio di sterpaglie, nella golena di Brescello, ha tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, nel primo pomeriggio odierno, in località Ghiarole. Nei pressi dell’argine, infatti, il rogo ha interessato circa duemila metri quadrati di sterpaglia, interessato pure due baracche in legno usate come deposito di attrezzature, per fortuna senza materiale di valore all’interno.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla, che hanno poi chiesto rinforzi da Sant’Ilario e da Viadana, soprattutto per poter far fronte subito anche alle fiamme che avevano interessato le baracche. In breve tempo la situazione è stata posta sotto controllo, evitando che le fiamme potessero estendersi verso abitazioni o altre strutture. Spesso si tratta di incendi dovuti a imprudenza o inciviltà di passanti: anche un piccolo mozzicone di sigaretta ancora acceso può essere in grado, con caldo e ambiente secco, di provocare un rogo di vaste proporzioni.