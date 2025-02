Brescello, incendio distrugge casolare in ristrutturazione

Brescello (Reggio Emilia), 22 febbraio 2025 – Un furioso incendio è divampato in un casolare in ristrutturazione situato in via Viarolo, alle porte del centro abitato di Brescello. Nella tarda serata è stato segnalato il fuoco che aveva già avvolto l’edificio, di proprietà di una giovane coppia residente nel Mantovano, che era in fase di cantiere per la ristrutturazione. Nel momento in cui è divampato il rogo non c’erano attività di cantiere in corso. Sono stati alcuni residenti in zona a notare fiamme e fumo, dando l’allarme al 115, facendo intervenire in forze i vigili del fuoco giunti da Reggio, Guastalla, Sant’Ilario, dal distaccamento volontari di Luzzara con autobotti e autoscala. Parte dell’edificio, in particolare una parete, ha ceduto sotto l’effetto dell’incendio. Solo nella notte è stato possibile completare le operazioni principali di spegnimento. Sulle cause è ancora presto per fornire delle certezze. Occorre attendere che il rogo sia completamente spento per mettere l’area in sicurezza e poter svolgere gli accertamenti. Potrebbe essersi trattato di un corto circuito elettrico, ma non si esclude neppure un fuoco incontrollato appiccato per scaldarsi da qualche senzatetto che voleva trovare riparo in quel luogo, al momento disabitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti, da svolgere con i vigili del fuoco. Non risultano conseguenze alle persone.